Артиллерия ВС РФ подавила огневые позиции ВСУ в южном секторе "Азовстали"

Российские войска и силы ДНР продолжают зачищать территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Появилась информация об ударах артиллерии ВС России по южной части завода. Как-раз там сейчас прячутся украинские боевики нацбата "Азов"*, которых заблокировали со всех сторон.

Сообщается, что удары российская арта наносила вне графика функционирования гуманитарных коридоров. После ударов уничтожены укрытия боевиков, а также подавлена их огневая активность.

Украинские националисты ранее сделали несколько жалобных заявлений, в которых сообщали о работе российской авиации и артиллерии. В видеороликах они умоляли украинские власти деблокировать их с завода.

Напомним, накануне члены националистического батальона «Азов»* предложили менять мирное население на еду.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.