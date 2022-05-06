Российские войска и силы ДНР продолжают зачищать территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Появилась информация об ударах артиллерии ВС России по южной части завода. Как-раз там сейчас прячутся украинские боевики нацбата "Азов"*, которых заблокировали со всех сторон.
Сообщается, что удары российская арта наносила вне графика функционирования гуманитарных коридоров. После ударов уничтожены укрытия боевиков, а также подавлена их огневая активность.
Украинские националисты ранее сделали несколько жалобных заявлений, в которых сообщали о работе российской авиации и артиллерии. В видеороликах они умоляли украинские власти деблокировать их с завода.
Напомним, накануне члены националистического батальона «Азов»* предложили менять мирное население на еду.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.