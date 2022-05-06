Капитан Слайдиньш: ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту 9 мая

Представитель Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии Янис Слайдиньш заявил, что Украина намерена ударить по Крымскому мосту 9 мая. Капитан убеждён, что в случае удачного проведения операции Незалежная сможет повысить свой моральный дух.

"Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту", — рассказал цитирует слова представителя НВС TVnet.lv.

По словам Слайдиньша, атака по Крымскому мосту станет серьёзным ударом для России, поскольку по нему осуществляются поставки резервов для всего южного направления. В интервью "Латвийскому Радио" представитель НВС признал, что Россия поддерживает высокую интенсивность боевых действий и удерживает противника в напряжении.