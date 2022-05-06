Кнутов: освобождение "Азовстали" от боевиков начнётся после 9 мая

По мнению историка и военного эксперта Юрия Кнутова, зачищать завод "Азовсталь" от засевших там украинских боевиков начнут сразу после майских праздников.

"Мне кажется, что после праздников, после 9 мая, нам придется проводить спецоперацию по освобождению мирных жителей от тех террористов, которые их удерживают", — сказал Кнутов в беседе с "Украиной.Ру".

Также эксперт дал свою оценку заблокированным силами ВС РФ в "Азовстали" националистам, которые не выпускают на свободу мирных гражданах, вынужденных также оставаться как в бункерах самого предприятия, так и на прилегающих к нему территориях.

"По-другому я это называть не могу. Это именно террористы, это именно преступники", — добавил Кнутов.

Ранее стало известно, что украинские боевики всеми силами стараются покинуть завод "Азовсталь", который находится в оцеплении армии РФ и ДНР. Как рассказал боец с позывным "Ситх", боевики уже неоднократно пытались сбежать из "Азовстали", притворяясь мирными жителями.