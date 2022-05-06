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Автор Валентина Севрюгина

Советник главы правительства ДНР: нет задачи закончить спецоперацию к 9 мая

Силовые структуры

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что перед военными не стоит задачи освободить территорию республики к 9 мая. Об этом он сказал во время беседы с РИА Новости.

Гагин подчеркнул, что самая главная цель на сегодня — сберечь жизни военных и мирных жителей. По его словам, это намного важнее.

Кроме того, советник главы правительства ДНР добавил, что полагает, что к 9 мая закончить эту спецоперацию просто не удастся.

В пятницу, 6 мая, с территории завода "Азовсталь" удалось эвакуировать первую группу мирных жителей. Прежде чем начать эвакуацию по "зелёному коридору" прошли сапёры, которые обезвредили все найденные боеприпасы. 

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
днр
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