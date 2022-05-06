В Мариуполе удалось эвакуировать первую группу мирных жителей с "Азовстали"

С территории завода "Азовсталь" удалось эвакуировать первую группу мирных жителей. Людей уже забрал автобус, сообщают "Известия".

ВС России открыли гуманитарный коридор ещё рано утром. Прежде чем начать эвакуацию мирных жителей по "зеленому коридору" прошли сапёры, которые обезвредили все найденные боеприпасы. При этом уточняется, что боевики нацбатальона "Азов"* затягивали процесс переговоров и пытались сорвать эвакуацию.

Ранее разведка Британии заявила о наземном наступлении ВС России на "Азовсталь".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.