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Автор Дмитрий Плотников

Леонков: русский "Тор" отомстит НАТО и Украине за гибель крейсера "Москва"

Силовые структуры

Инцидент с крейсером "Москва" показал, что часть наших военных кораблей оснащена ЗРК еще производства СССР. Однако уже разработали морской зенитно-ракетный комплекс "Тор-МФ" нового поколения.

Леонков: русский "Тор" отомстит НАТО и Украине за гибель крейсера "Москва"

Это сообщает редактор журнала "Арсенал Отечества" и военный эксперт Алексей Леонков.

Глава Минобороны США Джон Кирби ранее опроверг статью CNN о том, что Пентагон якобы передал ВСУ координаты корабля. Украина располагает, мол, своими возможностями в разведке, чтобы отслеживать русские военные суда, что якобы и случилось.

"Тор" на корабле теперь займет рабочие ячейки вместо советских комплексов, что даст возможность в разы повысить возможности судна по отражению всяких атак.

"Ракеты "Тора" способны сбивать крылатые ракеты противника 4 и 5 поколения на высоте порядка 5 метров и ниже. Это подтверждали испытания, которые происходили в Черном море, когда с борта корабля "Адмирал Григорович" "Тор" на отлично выполнил все задачи по уничтожению такого рода ракет", — в интервью изданию "Украина.ру" говорит Леонков.

Касательно же гибели нашего корабля — то ещё проводится следствие всех обстоятельств происшествия. И если МО РФ посчитает нужным, то коммюнике или соответствующее заявление мы обязательно увидим.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы алексей леонков
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