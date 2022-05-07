В Одессе крылатыми ракетами ВКС РФ уничтожен авиазавод

В Одессе крылатыми ракетами российской армии уничтожен авиационный завод.

Как сообщает оперативное командование ВСУ "Юг", четыре крылатых ракеты поразили объекты инфраструктуры в Одесской области. СМИ сообщают, что Россия подняла в воздух порядка 30 самолетов.

По мнению украинского командования, ВКС России применили стратегическую авиацию. Пострадавших нет.

По всей вероятности, уничтожаются "западные подарки".

В соцсети уже появилось видео Одессе последствия нанесения ударов по авиазаводу. Информация о демилитаризации авиационного завода подтверждается.

Также украинские СМИ сообщают о сильных взрывах в Сумской, Николаевской и Хмельницкой областях.