В Одессе крылатыми ракетами российской армии уничтожен авиационный завод.
Как сообщает оперативное командование ВСУ "Юг", четыре крылатых ракеты поразили объекты инфраструктуры в Одесской области. СМИ сообщают, что Россия подняла в воздух порядка 30 самолетов.
По мнению украинского командования, ВКС России применили стратегическую авиацию. Пострадавших нет.
По всей вероятности, уничтожаются "западные подарки".
В соцсети уже появилось видео Одессе последствия нанесения ударов по авиазаводу. Информация о демилитаризации авиационного завода подтверждается.
Также украинские СМИ сообщают о сильных взрывах в Сумской, Николаевской и Хмельницкой областях.
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.