Военкоры показали блиндаж, оставленный украинскими военными при отступлении

Украинские военные, спешно отступая, оставили ещё одну хорошо укреплённую позицию. Видеокадрами, по которым можно представить быт бойцов ВСУ с ИА "Русская весна" поделился военный источник.

Позиция представляет собой хорошо укреплённый брёвнами блиндаж. Под землёй оборудована почти полноценная казарма, там есть даже комната для хранения оружия и место для молитвы.

Убегая, украинцы бросили множество личных вещей, среди которых найдены недопитые бутылки из-под спиртного, детские открытки и другое.

Ранее российские морпехи захватили самодельные боеприпасы к гранатомёту РПГ-7, которые украинские военные, очевидно, вынуждены были сконструировать из-за проблем со снабжением.