Украинские военные, спешно отступая, оставили ещё одну хорошо укреплённую позицию. Видеокадрами, по которым можно представить быт бойцов ВСУ с ИА "Русская весна" поделился военный источник.
Позиция представляет собой хорошо укреплённый брёвнами блиндаж. Под землёй оборудована почти полноценная казарма, там есть даже комната для хранения оружия и место для молитвы.
Убегая, украинцы бросили множество личных вещей, среди которых найдены недопитые бутылки из-под спиртного, детские открытки и другое.
Ранее российские морпехи захватили самодельные боеприпасы к гранатомёту РПГ-7, которые украинские военные, очевидно, вынуждены были сконструировать из-за проблем со снабжением.
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.