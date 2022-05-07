Российские морпехи захватили самодельные боеприпасы ВСУ

Украинские военные вынуждены из-за нехватки боеприпасов сами конструировать самодельные средства для ведения боевых действий. И иногда "изобретения" у них получаются. Об этом рассказал военный корреспондент, автор проекта Wargonzo Семён Пегов.

Боец морской пехоты Вооружённых Сил РФ показал каналу одну из таких трофейных самоделок, которые ВСУшники оставили при отступлении с позиций. Они решили прикрепить к выстрелу для гранатомёта РПГ-7 не стандартную гранату, а снаряд от 80-миллиметрового миномёта.

Правда, этим ноу-хау украинские военные воспользоваться не успели, констатировал военкор. "Поделки" достались в качестве трофея российским морским пехотинцам.