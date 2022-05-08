Российский беспилотник уничтожил понтонную переправу украинской армии

Силы российской армии при помощи беспилотного летательного аппарата уничтожили понтонную переправу украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Ракетный удар был нанесён по понтонной переправе, наведённой ВСУ для переброски резерва бронетехники и личного состава", — говорится в сообщении ведомства.

Понтонный мост был наведён через небольшую реку. Беспилотником по ему было нанесено несколько ударов, один из которых пришёлся точно по переправе, после чего мост утонул.