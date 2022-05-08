ВС России применили на Украине комплекс "Бастион" с ракетой "Оникс"

Вооружённые силы России с черноморского побережья произвели пуск ракеты "Оникс" по военным объектам украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс". Удар нанесён в рамках выполнения задач спецоперации", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в министерстве сообщали, что силы российской армии ракетами воздушного базирования уничтожили украинский корвет в районе Одессы. Также были поражены командный пункт в Харьковской области, узел связи военного аэродрома в районе Арциза, два украинских бомбардировщика Су-24 и вертолёт Ми-24 над островом Змеиный.