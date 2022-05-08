Киев: Херсонская область будет освобождена полностью и максимально жёстко

Сегодня в Херсонской области налаживается спокойная мирная жизнь без националистов и Зеленского.

И это как раз не даёт покоя киевскому режиму. Поэтому из Офиса президента Украины были сделаны очередные провокационные заявления.

Херсонская область будет освобождена полностью и максимально жёстко, так утверждает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Не будет никакой "ХНР". Будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько будет нужно для того, чтобы в области забыли слово "оккупация" навсегда", — в новом интервью заявил Подоляк.

Не раз в СМИ уже сообщалось о неадекватных заявлениях украинских политиков. Было подчёркнуто, что они реально оторваны от произошедшего и живут в каком-то своём иллюзорном мирке.

А тем временем, Херсонская область будет стремиться войти в состав Российской Федерации.

Это сообщает заместитель главы военно-гражданской областной администрации Кирилл Стремоусов.