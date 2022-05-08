В Минобороны РФ сообщили о планах украинских неонацистов взорвать два моста в Славянске, чтобы обвинить в этом российские войска.
Ведомство написало об этом в своём Telegram-канале.
"В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный мост ветки "Славянск-Краматорск" и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы "наступающие подразделения российских войск", — говорится в публикации.
Ранее украинский ОМОНовец Николай Саламаха отказался принимать участие в диверсии, которую киевский режим готовился совершить в Херсонской области, и добровольно сдал российским силовикам 50 автоматов и ящики гранат.
По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.