МО РФ: украинские неонацисты заминировали мосты в Славянске

В Минобороны РФ сообщили о планах украинских неонацистов взорвать два моста в Славянске, чтобы обвинить в этом российские войска.

Ведомство написало об этом в своём Telegram-канале.

"В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный мост ветки "Славянск-Краматорск" и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы "наступающие подразделения российских войск", — говорится в публикации.

Ранее украинский ОМОНовец Николай Саламаха отказался принимать участие в диверсии, которую киевский режим готовился совершить в Херсонской области, и добровольно сдал российским силовикам 50 автоматов и ящики гранат.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.