Украинский ОМОНовец отказался участвовать в диверсии, которую готовил Киев

Украинский ОМОНовец Николай Саламаха отказался принимать участие в диверсии, которую киевский режим готовился совершить в Херсонской области, и добровольно сдал российским силовикам 50 автоматов и ящики гранат.

Саламаха рассказал, что по указанию киевских властей должен был возглавить особое подразделение для совершения на территории Херсонской области "диверсионных операций", сообщили российские силовики РИА Новости.

Кроме того, на складе, на который указал Саламаха, было заготовлено 120 ящиков боекомплекта, 50 единиц стрелкового оружия АК-74 и другие боеприпасы.

Ранее из Офиса президента Украины были сделаны очередные провокационные заявления. Херсонская область будет освобождена полностью и максимально жёстко, так утверждает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.