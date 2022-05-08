Кадыров: "Город Попасная ЛНР полностью освобождён от украинских оккупантов"

Город Попасная в Луганской республике полностью освобождён от украинских военнослужащих, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Лидер республики сообщил об этом в своём Telegram-канале.

"Друзья, только что мой дорогой брат Даниил Мартынов доложил мне оперативную информацию, делюсь ею с вами: город Попасная ЛНР полностью освобождён от украинских оккупантов!", — написал Кадыров.

Он также выразил благодарность всем бойцам "за службу и мужество, проявленное при освобождении этого важного и сложного стратегического населённого пункта".

Ранее Кадыров сообщил, что российские военнослужащие получили выход к Лисичанску - одному из крупнейших городов в Луганской народной республики. Это стало возможным после взятия посёлка Нижнее, уточнил он.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.