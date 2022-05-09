РФ создает новое поколение гиперзвуковых ракет — Ту-22М3М уже его испытывает

Российская Федерация создает новое поколение гиперзвуковых ракет для различных носителей.

Ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает новое оружие. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств", — заявил заместитель председателя правительства РФ.

Очень неутешительная и раздражающая новость для "коллективного Запада".

Напомним, накануне, 8 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что страны НАТО в ядерной войне погибнут за полчаса. Однако Россия не должна допустить такой войны, поскольку последствия скажутся на состоянии планеты.

Поэтому побеждать придётся "обычными вооруженными средствами".

А гиперзвуковое оружие для России — это уже обычное вооружение. И Запад об этом только мечтает…