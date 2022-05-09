Украинские националисты пытаются нанести удары по Херсону в День Победы. В городе слышны звуки взрывов.
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в Херсонской области работает система противовоздушной обороны (ПВО). В силовых структурах пояснили, что рядом с населённым пунктом Чернобаевка удалось сбить пять воздушных целей украинских националистов.
По информации источника агентства, все ракеты были направлены в северную часть Херсона.
В воскресенье, 8 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен полностью и "максимально жёстко" освободить Херсонскую область. Он подчеркнул: украинские власти не допустят создания Херсонской народной республики.
"Будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько будет нужно для того, чтобы в области забыли слово "оккупация" навсегда", — сказал Подоляк.
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.