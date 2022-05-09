РИА Новости: ВСУ в День Победы пытаются нанести удары по Херсону

Украинские националисты пытаются нанести удары по Херсону в День Победы. В городе слышны звуки взрывов.

Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в Херсонской области работает система противовоздушной обороны (ПВО). В силовых структурах пояснили, что рядом с населённым пунктом Чернобаевка удалось сбить пять воздушных целей украинских националистов.

По информации источника агентства, все ракеты были направлены в северную часть Херсона.

В воскресенье, 8 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен полностью и "максимально жёстко" освободить Херсонскую область. Он подчеркнул: украинские власти не допустят создания Херсонской народной республики.