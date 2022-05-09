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Автор Петр Ермилин

На Украине впервые погиб наёмник из Нидерландов

Силовые структуры

Наёмники, которые воюют на стороне Украины, недосчитались ещё одной боевой единицы. Под Харьковом погиб гражданин Нидерландов Рон Вогелаар - боевик так называемого "украинского иностранного легиона". Гибель подтвердили его родные и друзья.

На Украине впервые погиб наёмник из Нидерландов

Вогелаару было 55 лет, он участвовал в боевых действиях на севере Харьковской области и был убит 4 мая в ходе обстрела. Это первый погибший во время спецоперации на Украине гражданин Нидерландов.

Ранее было известно о гибели минимум 15 иностранных граждан, пошедших воевать за Украину. Они были гражданами Белоруссии и Грузии, а 29 апреля появилось сообщение о гибели британского гражданина Скотта Сибли, воевавшего в Интернациональном легионе.

Напомним, знаменитый канадский снайпер Вали вернулся домой после двух месяцев пребывания на Украине. Он рассказал, что за это время ему удалось выстрелить всего пару раз, и оба по окнам.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
Темы грузия россия канада харьков украина нидерланды белоруссия великобритания
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