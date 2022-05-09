Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный

Украинская армия при поддержке американских и британских военных советников намеревалась захватить остров Змеиный в Чёрном море. Провокация обернулась большими потерями для ВСУ, сообщает Минобороны России.

"По прямому указанию президента Владимира Зеленского украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный", — отмечает ведомство.

По его данным, в период с 7 по 9 мая Киев предпринял несколько попыток захвата острова, которые были отбиты российской армией. Всего за это время в районе Змеиного были сбиты четыре украинских самолета, столько же вертолётов, 29 беспилотников, в том числе восемь Bayraktar. Кроме того, уничтожены три десантно-штурмовых катера "Кентавр".

"Были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова остались 24 тела погибших украинских военнослужащих", — уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что остров Змеиный имеет важное стратегическое значение для обеспечения контроля над северо-западной частью акватории Чёрного моря.