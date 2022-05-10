Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.
Он отметил, что военный самолёт был сбит в воздушном бою в Харьковской области в понедельник, 9 мая.
"Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины", — подчеркнул Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29, принадлежащий ВСУ. Кроме того, подразделения ПВО перехватили украинскую ракету "Точка-У" в окрестностях Ивановки в Харьковской области и два снаряда РСЗО "Смерч" в районах Большой Камышевахи и Изюма.
7 мая Конашенков объявил об уничтожении армией РФ в Харьковской области скопления техники, переданной США и ЕС Украине.
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.