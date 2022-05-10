Минобороны: российские военные сбили украинский Су-25 вечером 9 мая

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

Он отметил, что военный самолёт был сбит в воздушном бою в Харьковской области в понедельник, 9 мая.

"Вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Новая Дмитровка Харьковской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины", — подчеркнул Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29, принадлежащий ВСУ. Кроме того, подразделения ПВО перехватили украинскую ракету "Точка-У" в окрестностях Ивановки в Харьковской области и два снаряда РСЗО "Смерч" в районах Большой Камышевахи и Изюма.

7 мая Конашенков объявил об уничтожении армией РФ в Харьковской области скопления техники, переданной США и ЕС Украине.