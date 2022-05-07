Минобороны: ВС РФ уничтожили скопление иностранной техники в Харьковской области

Армия РФ уничтожила скопление военной техники, переданной США и ЕС Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, иностранные вооружения хранились в районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области.

"Уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран военной техники", — сказал Конашенков на брифинге.

Он также добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в течение ночи поразила 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта укрепления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населённого пункта Дачное Одесской области.

Кроме того, Конашенков подчеркнул: в результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и боевого оборудования.