Арсен Аваков: "Если бы я встретил встретил Илью Киву, я бы его застрелил"

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что застрелил бы бывшего народного депутата Рады Илью Киву.

По словам бывшего главы МИД, тот уехал в Россию и активно критикует Киев. Аваков уверен, так необходимо поступать с "каждым предателем".

"Я бы с ним не разговаривал, если бы у меня была возможность, я бы его застрелил. Думаю, так поступил бы любой человек с оружием в руках. Так нужно поступать с любым предателем и негодяем, который так поступил", — заявил Аваков.

Экс-глава МВД напомнил, что Кива был не только в батальоне "Святой Марии", он также был в батальоне "Полтава", а там вел себя отважно и "антироссийски" — 8 лет назад его "проукраинский" настрой был очевиден и в достаточно радикальным виде.

Сейчас против бывшего нардепа следственные органы Украины заведено дело о государственной измене и призывах к смене власти.

Напомним, Киева запросил гражданства России еще в апреле.