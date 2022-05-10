Продолжается успешная спецоперация по демилитаризации Украины. Потери украинских боевиков с каждым днём растут.
Силы ДНР предоставили видеодоказательства успешного противостояния украинским оккупантам.
На кадрах видно, как спецназ ДНР уничтожает набитый солдатами "Краз" ВСУ противотанковой ракетой — ПТУРом. Мгновенно в автомобиле погибли все. Машина, загоревшись, потеряла управление, сбавила скорость, съехала с дороги и "побрела" в кювет.
Напомним, силы Республик Донбасса уже скоро освободят свои территории от нацистов. Однако спецоперация на этом не закончится, по приказу главнокомандующего — вся Украина будет денацифицирована.
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.