Мгновенная смерть: Спецназ ДНР ПТУРом уничтожает "Краз" полный ВСУшников

Продолжается успешная спецоперация по демилитаризации Украины. Потери украинских боевиков с каждым днём растут.

Силы ДНР предоставили видеодоказательства успешного противостояния украинским оккупантам.

На кадрах видно, как спецназ ДНР уничтожает набитый солдатами "Краз" ВСУ противотанковой ракетой — ПТУРом. Мгновенно в автомобиле погибли все. Машина, загоревшись, потеряла управление, сбавила скорость, съехала с дороги и "побрела" в кювет.

Напомним, силы Республик Донбасса уже скоро освободят свои территории от нацистов. Однако спецоперация на этом не закончится, по приказу главнокомандующего — вся Украина будет денацифицирована.