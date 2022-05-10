Поддубный: после ударов "Ониксами" ВСУ потеряли аэродром у Измаила

После ударов российскими ракетами "Оникс" Вооружённые силы Украины потеряли аэродром Червоноглинское около Измаила.

Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный и напоминает, что именно с него боевики предпринимали попытки атаковать остров Змеиный.

Атаковали они неудачно и их попытки привели к огромным потерям для ВСУ: катерного флота, армейской, штурмовой и беспилотной авиации, а также личного состава.

Змеиный даёт возможность контролировать северо-западную часть акватории Чёрного моря и мониторить, к примеру, вхождения кораблей с военной поставкой или топлива для украинской стороны через Дунай, сообщает военкор.

Также Поддубный рассказывает, что в ходе воздушного боя в Харьковской области вечером 9 мая был сбит Су-25 ВВС Украины.