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Автор Инна Винникова

Зеленский лично отдал ВСУ приказ реализовать план по захвату Змеиного до 9 мая

Силовые структуры

План по атаке острова Змеиный задумывался британскими советниками. Генштаб Украины выступал против, но президент страны Владимир Зеленский отдал личный приказ захватить территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

"Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться "медийного" результата к 9 мая. По уже подтвержденной информации Валерий Залужный и его Генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники", — значится в материале.

ВС РФ отбили несколько попыток ВСУ захватить Змеиный. По данным Минобороны России, в боях за остров украинская сторона лишилась 14 самолётов и вертолётов, 30 БПЛА и более 50 военнослужащих.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
владимир зеленский
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