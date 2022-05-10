Минобороны РФ: попытки Киева захватить остров Змеиный были бессмысленными

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что попытка украинской стороны захватить остров Змеиный была бессмысленной с военной точки зрения. Об этом он сказал в ходе ежедневного брифинга ведомства.

Генерал-майор также добавил, что Киев за последние трое суток потерял в районе острова 30 военных беспилотников. Кроме того, на этой территории ВС РФ уничтожили три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за последние дни Киев предпринимал несколько попыток по высадке десанта на остров Змеиный.