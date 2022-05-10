Сладков: "Дождемся ли мы сдачи в плен тех, кто обороняет "Азовсталь"?"

Продолжается операция по "выкуриванию" или уничтожению националистов и ВСУшников из металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Своим мнением на эту тему поделился известный журналист и военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, говорят, что на одной части меткомбината скрываются пограничники, простые пехотинцы и морпехи, там они и могут решиться на сдачу в плен.

Разведчики ДНРи ВС РФ рассказывают, что эти боевики копаются в развалинах продовольственного склада, а если находят бутылки с водой, тут же их с жадностью выпивают, сообщает Сладков.

Нацисты "Азова"* живут под землей, в другой части промзоны. У них есть и еда, и вода. И с другими они не делятся, но, контролируют всех, чтоб военные не сдавались, оставляя принятие всех решений за собой, говорит военкор.

"По моим данным, всего на "Азовстали" обороняются более двух тысяч бойцов. Плюс более четырехсот раненых различной степени тяжести. Умирают, гниют, но их в ДНР не отдают", — констатирует Александр Сладков.

И подытоживает — "время заката ещё не пришло".