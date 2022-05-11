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Автор Дмитрий Плотников

Киев успел украсть станки с "Азовстали", а людей бросил на убой

Силовые структуры

Специальный корреспондент КП Дмитрий Стешин побывал на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Киев успел украсть станки с "Азовстали", а людей бросил на убой

Несколько знаковых тезисов из репортажа спецкора.

По его словам, попал он на завод, когда ВКС РФ наносили бомбовые удары по местам, где прячутся нацисты "Азова"*. Он сперва насчитал десятка два разрывов, затем сбился. В паузах подключалась наша артиллерия, стоящая на другом берегу реки Кальмиус.

Военкор отметил, что никакой радости бомбардировка не приносят. Но других способов выкурить боевиков нет. И все чаще людей посещает мысль: что будет потом, когда настанет мир? Вопрос этот сложный, пишет Стешин.

Он подчёркивает, что самое омерзительное, что украинский бизнес заранее всё знал и готовился к такому развитию. Знал, что промышленная зона будет полем битвы.

На окраине "Азовстали" военкор встретил пожилого мужчину, который бродил по своему цеху и грустно разглядывал пустоту. Это был заводской мастер, специалист по пресс-формам. Он рассказал, что совсем недавно тут стояли очень дорогие немецкие станки.

На вопрос военкора "где станки?", он ответил, что из вывезли хозяева в Киев ещё в феврале.

Вот вся суть киевского режима, поспешили забрать своё, а нацистов бросили там погибать. И нужны они Киеву теперь лишь мёртвые, чтобы сделать из них "героев" и погромче кричать об этом на всю Европу.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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