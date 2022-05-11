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Автор Дмитрий Плотников

Зеленский: РФ не соглашается ни на один из предложенных вариантов по "Азовстали"

Силовые структуры

Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она отвергает все предложения по выходу украинских боевиков с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Зеленский: РФ не соглашается ни на один из предложенных вариантов по "Азовстали"

В частности, он сказал, что Мариуполь до сих пор "защищают" украинские националисты.

"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия пока не даёт согласия ни на какой из многих предложенных вариантов", — говорит Зеленский.

Однако какое "множество вариантов" он может нам предложить? Наверняка, предлагаемые украинским президентом варианты такие:

А. Эвакуация с оружием в Турцию;
Б. Эвакуация с оружием в Киев.

Для ВС РФ и сил Донбасса приемлем один вариант — это сдача нацистов "Азова"* и ВСУшников в плен. Есть ещё один. Но это вариант не выхода, а выноса тела.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир зеленский
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