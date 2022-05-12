Арестовичу и его жене угрожают казнью семьи бойцов оставшихся на "Азовстали"

Ситуация на заводе "Азовсталь", похоже, выходит из-под контроля украинских властей. По словам внештатного советника Офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Алексея Арестовича, родственники бойцов "Азова"* обрывают телефоны и угрожают.

Как пояснил Арестович, звонящие, недвусмысленно и не стесняясь в выражениях, сыпят угрозами из-за ситуации на заблокированном заводе. Люди считают, что киевская власть бросила бойцов на верную смерть.

"Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся жёнами и родственниками бойцов "Азова"*. Говорят, что нам грозит казнь, меня, жену и моих детей убьют. Обвиняют, что мы списываем "Азов"*, — посетовал Арестович.

По словам главы Офиса президента, он не держит зла на "обезумевших от горя" людей, но советует подумать, чем могут "обернуться угрозы" для тех, кто подал им эту идею.

"Подумайте к чему это приведёт и чем это чревато. Вы там придите в себя, ребята", — резюмировал Арестович.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.