WP: Байден запретил передавать Киеву разведданные по РФ за пределами Украины

Администрация президента США Джо Байдена запретила американской разведке передавать Киеву данные о военном руководстве России и целях за пределами Украины. Согласно информации, для этого даже разработали специальную методичку.

По сообщению источников, специальное руководство позволит избежать обострения ситуации вокруг отношений между Москвой и Вашингтоном. Документ содержит два конкретных запрета по передаче разведданных.

"Соединённые Штаты не могут предоставить подробную информацию, которая помогла бы Украине убить российских руководителей, таких как самые высокопоставленные офицеры или министры", — цитирует источник The Washington Post. — Вторая категория запрещённого обмена разведданными — это любая информация, которая может помочь Украине атаковать российские цели за пределами Украины".

Говоря о первом запрете, то в список "запрещённых" к убийству российских военных попали: глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.