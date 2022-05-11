Военное дело: украинские аналитики берут данные по "Кинжалам" у Пентагона

Украинские эксперты и аналитики заявили о том, что Россия без пользы расходует высокоточные ракеты "Кинжал", которые к тому же очень дорогие и малочисленные. Есть ли в этих словах правда, попытался разобраться редактор издания "Военное дело" Павел Шишкин.

Украинская сторона говорит, ссылаясь на информацию Пентагона, что за время спецоперации ВС РФ израсходовали от 10 до 12 "Кинжалов". Правда, тут же добавляется, что точных цифр у США нет.

Киевские пропагандисты не называют даты и цели пусков ракет, но уверяют, что впервые "Кинжал" был применён по объекту на западе Украины. Однако информация эта давно устарела и не является каким-то секретом, отмечает автор статьи. И выходит, что Киев получает разведданные из Пентагона, который, в свою очередь, берёт их из российских пресс-релизов.

Ответа на вопрос, где были использованы остальные ракеты, украинская сторона не даёт, а Пентагон об этом также умалчивает. Однако Джон Кирби бросает реплику по поводу странного выбора Россией объекта для атаки гиперзвуковой ракетой. И украинские эксперты вслед за своим куратором удивляются тому, как "жутко дорогое" оружие было впустую потрачено на "какой-то стационарный склад".

Но вот о том, что хранилище это было подземным, и строилось с учетом выдерживания силы ядерного удара, украинские пропагандисты почему-то решили умолчать, заключил военный аналитик.