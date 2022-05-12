ВС России перехватили 14 реактивных снарядов на Украине

За минувшие силы российской армии в ходе спецоперации перехватили 14 украинских реактивных снарядов "Смерч". Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч" над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в районе острова Змеиный сбит ещё один беспилотник Bayraktar.

По данным военного министерства, всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 364 установки реактивных систем залпового огня, более 280 самолётов и вертолётов, свыше 800 беспилотников и другая военная техника и вооружение.