Удар по Турции: за время спецоперации на Украине ВСУ потеряли 80 Bayraktar TB2

За время военной специальной операции на Украине армия Незалежной потеряла 80 ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Снимки останков турецких БПЛА, сбитых ПВО ВС РФ, заполонили Интернет и уже разрушают созданную зятем Реджепа Эрдогана легенду о неуязвимости этих беспилотников. Потери были шокирующими при попытке захвата ВСУшниками острова Змеиный: уничтожено 29 беспилотников, из них восемь "Байрактаров".

В войну в Нагорном Карабахе Анкара пафосно освещала успехи беспилотников, а сейчас она конфузливо молчит.

Правда, эксперты и так знают, что турецкие БПЛА громко сыпались с неба и в Сирии, и в Ливии. Однако именно специальная операция на Украине станет "началом конца" турецкого мифа.

Сегодня репутационные потери военно-промышленного комплекса Турции в разы превышают деньги, которые она получила от продажи беспилотников неадекватно-националистической Украине. А в современном мире любой контакт с Киевом — уже самая плохая реклама.