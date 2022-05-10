За время военной специальной операции на Украине армия Незалежной потеряла 80 ударных беспилотников Bayraktar TB2.
Снимки останков турецких БПЛА, сбитых ПВО ВС РФ, заполонили Интернет и уже разрушают созданную зятем Реджепа Эрдогана легенду о неуязвимости этих беспилотников. Потери были шокирующими при попытке захвата ВСУшниками острова Змеиный: уничтожено 29 беспилотников, из них восемь "Байрактаров".
В войну в Нагорном Карабахе Анкара пафосно освещала успехи беспилотников, а сейчас она конфузливо молчит.
Правда, эксперты и так знают, что турецкие БПЛА громко сыпались с неба и в Сирии, и в Ливии. Однако именно специальная операция на Украине станет "началом конца" турецкого мифа.
Сегодня репутационные потери военно-промышленного комплекса Турции в разы превышают деньги, которые она получила от продажи беспилотников неадекватно-националистической Украине. А в современном мире любой контакт с Киевом — уже самая плохая реклама.
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.