Дипломат: НАТО может пригласить Финляндию и Швецию уже в июне

Дипломат в Брюсселе заявил российским журналистам, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг способен публично пригласить Финляндию и Швецию в военно-политический блок в ходе саммита в Мадриде, который пройдёт в июне.

"По причине высокой готовности стран к вступлению в НАТО и их близкого соответствия стандартам альянса", — объяснил источник ТАСС.

По информации собеседника издания, Хельсинки и Стокгольм могут стать частью альянса в результате ускоренной процедуры. Лидерам не надо будет ждать много лет, чтобы выполнить План действий для вступления в блок, отметил дипломат. По его словам, НАТО хочет быстро принять Финляндию и Швецию, поскольку их ВС готовы к интеграции в структуры организации.

Ранее журналисты Expressen проанализировали календарь парламента и узнали о планах властей Швеции отправить заявку на членство в альянсе уже 16 мая.