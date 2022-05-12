Омбудсмен Москалькова: 73 российских моряка удерживаются на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что гражданские моряки из нашей страны не могут покинуть территорию Украины. По информации омбудсмена, 73 человека содержатся на судоремонтных предприятиях в Измаиле.

"Диалог об освобождении незаконно удерживаемых гражданских моряков, которые обратились ко мне, продолжается", — сказала Москалькова.

Ранее в ООН подтвердили данные о пытках ВСУ над пленными российскими военными. По информации организации, Киев нарушил международное гуманитарное право.