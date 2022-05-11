В ООН подтвердили данные о пытках ВСУ российских военных

Руководитель Мониторинговой миссии Матильда Богнер сообщила, что ООН отправили достоверные сведения, согласно которым ВСУ пытают пленных российских солдат.

"Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении, содержании под стражей без связи с внешним миром украинскими военными пленных, принадлежащих к ВС РФ и связанных с ними групп", — подчеркнула Богнер, передаёт The Hill.

Вместе с этим она сказала, что армия Украины нарушает международное гуманитарное право. Также Богнер попросила Киев и Москву быстро и внимательно расследовать сообщения об издевательствах над пленными.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой украинские боевики мучают российских солдат в Харьковской области. Им стреляли по ногам и задавали вопросы о расположении ВС РФ.