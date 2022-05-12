Сивков: боевики из "Азовстали" будут торговаться перед тем, как сдаться

Украинские боевики, заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, постараются сдаться на максимально подходящих для себя условиях, попытавшись избежать попадания в ЛДНР, где их гарантированно ждёт смертная казнь. Им на руку играет готовность Киева обменять солдат ВСУ, имеющие серьёзные ранения, на российских военнопленных, и есть вероятность, что Россия может на это согласиться, по крайней мере, обменять тех боевиков, за которыми не числится тяжких преступлений. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Украинские боевики, остающиеся на "Азовстали", связались с российской стороной, назвав условия, на которых они будут готовы сложить оружие и сдаться. Одновременно киевские власти также предложили России обменять раненых украинских бойцов, находящихся на комбинате, на российских военнопленных. Об этом проинформировала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Сивков напомнил, что в числе азовцев есть отъявленные преступники, замешанные в настоящих зверствах, на обмен которых Россия вряд ли пойдёт. В то же время обмен боевиков, у которых нет преступного прошлого, вполне вероятно, полагает эксперт.

"Все будет определяться раскладом сил, кто и на что будет ориентироваться. Конечно, военных преступников нужно придать суду, но, с другой стороны, и наших военнопленных спасти надо. Это будет уже политический вопрос. Думаю, сейчас будут идти разговоры о том, чтобы обеспечить свободу иностранным офицерам, которые сидят на заводе "Азовсталь”. Но поначалу Украина попытается обменять всех пленных", — выразил своё мнение Сивков.

Эксперт считает, что боевики на "Азовстали" просто так не сдадутся, если не получат гарантии своей безопасности. Они, вероятно, попросят, чтобы их не передавали в ЛДНР, где они будут приговорены к смертной казни.