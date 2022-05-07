Сивков: "Офицеров НАТО на "Азовстали" ликвидирует "Азов"*

Военный эксперт Константин Сивков рассказал о судьбе офицеров НАТО и специалистов-наёмников, которые находятся в подземельях "Азовстали" в Мариуполе.

По его словам, офицеры стран НАТО находятся в той ситуации, когда их страны просто от них откажутся и это будет ощутимым ударом по престижности ВС этих государств.

А люди, служащие там, теперь подумают, не стоит ли им бежать из армии, пока их не отослали в похожую горячую точку, где потом им придется умереть, когда их приговорят к "высшей мере" за участие в тех или иных преступлениях, отмечает Сивков.

В подземельях находится секретная биолаборатория, где эти "специалисты" проводили опыты над простыми украинцами. Возникает вопрос: как с ними поступать?

"С этими будут видимо решать в ДНР. Если там смертная казнь предусмотрена, значит такова их судьба", — подытожил Доктор военных наук.

Впрочем, Сивков убежден, что украинские нацисты из "Азова"* сами расправятся с иностранцами и не дадут наёмникам попасть в плен.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.