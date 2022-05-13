Глава дипмиссии Афганистана Гарвал остался впечатлён российским оружием

Россия обладает современным вооружением, мощной и сильной армией. Об этом заявил временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал после посещения парада Победы в Москве.

"Мне очень понравилось современное оружие, было интересно всё это наблюдать — мощь, сила, сам парад, как шли солдаты", — передаёт слова дипломата РИА Новости.

Гарвал добавил, что 9 мая впервые побывал на параде на Красной площади. Мероприятие очень впечатлило, отметил он.