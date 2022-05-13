ВС РФ уничтожили мощности НПЗ и резервуары с ГСМ для ВСУ в Кременчуге

Российские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.

По информации Минобороны РФ, в результате удара оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены производственные мощности НПЗ и резервуары с ГСМ для техники украинских военных, расположенные на окраине Кременчуга.

Российская авиация уничтожила две украинские установки РСЗО "Град" и радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО под Харьковом. Авиаудары нанесены по 153 районам скопления украинских военных и их техники.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 165 украинских самолётов и 125 вертолётов, 842 беспилотников, 304 ЗРК, 368 установок РСЗО, свыше 1490 артиллерийских орудий и миномётов, более 3030 танков и других боевых бронированных машин, а также 2869 единиц спецавтотехники.