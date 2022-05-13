EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

ВС РФ уничтожили мощности НПЗ и резервуары с ГСМ для ВСУ в Кременчуге

Силовые структуры

Российские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.

ВС РФ уничтожили мощности НПЗ и резервуары с ГСМ для ВСУ в Кременчуге

По информации Минобороны РФ, в результате удара оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены производственные мощности НПЗ и резервуары с ГСМ для техники украинских военных, расположенные на окраине Кременчуга.

Российская авиация уничтожила две украинские установки РСЗО "Град" и радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО под Харьковом. Авиаудары нанесены по 153 районам скопления украинских военных и их техники.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 165 украинских самолётов и 125 вертолётов, 842 беспилотников, 304 ЗРК, 368 установок РСЗО, свыше 1490 артиллерийских орудий и миномётов, более 3030 танков и других боевых бронированных машин, а также 2869 единиц спецавтотехники.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
ВС РФ уничтожили мощности НПЗ и резервуары с ГСМ для ВСУ в Кременчуге
Джен Псаки покидает пост пресс-секретаря Белого дома: самые яркие цитаты
Лавров о вступлении Украины в ЕС: "Есть серьёзные сомнения в безобидности"
Женщина отравила себя и сына из-за долгов по ипотеке в Подмосковье
Минобороны: армия РФ нанесла удар по ракетному складу ВСУ в Харьковской области
Арестович заявил, что поставки западного оружия на Украину идут слишком медленно
Стоматолог Балакирева: употребление сахара и соли способствует развитию кариеса
Двойник Ким Чен Ына предрёк победу коммунистов в Австралии
Минтруд Германии предупредил об угрозе "двойного кризиса" при отказе от газа РФ
Боррель анонсировал направление 500 млн евро на тяжёлые вооружения для Украины
Популярное
Евросоюз
Премьер Польши Моравецкий призвал к этническим чисткам русских

Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.  

Премьер Польши Моравецкий призвал к этническим чисткам русских
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Политика. Новости и аналитика
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Силовые структуры
Сивков: НАТО готовится развязать атомную войну на Украине
Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева Любовь Степушова Премьер Польши Моравецкий призвал к этническим чисткам русских Любовь Степушова Усам Оздемиров России нужно создавать двухконтурную валютно-финансовую систему Усам Оздемиров
Силовые структуры
Глава Чечни Кадыров: на заводе "Заря" взяты в плен бойцы теробороны Украины
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
У пленных солдат ВСУ нашли "Бандеровскую тушёнку"
Мир. Новости мира
У пленных солдат ВСУ нашли "Бандеровскую тушёнку"
Последние материалы
Минтруд Германии предупредил об угрозе "двойного кризиса" при отказе от газа РФ
Боррель анонсировал направление 500 млн евро на тяжёлые вооружения для Украины
Воронежская чиновница заявила, что пожары на Урале — дело рук "пятой колонны"
Корте о заявлении Бербок: "У главы МИД эмоции взяли верх над разумом"
Остров Змеиный оказался под контролем российских войск
Боевики ВСУ открыли огонь по городу Ясиноватая из РСЗО "Град"
Еврокомиссия предупредила о дефиците вооружений и боеприпасов
Народная милиция ЛНР: промзона Рубежного полностью зачищена от украинских войск
Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года
Глава дипмиссии Афганистана Гарвал остался впечатлён российским оружием
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников