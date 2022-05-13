ВС РФ уничтожили ракетами четыре склада с боеприпасами ВСУ под Соледаром

Четыре склада с боеприпасами ВСУ уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ.

По информации Минобороны РФ, склады боеприпасов украинских военных уничтожили накануне, 12 мая, в окрестностях Соледара ракетами воздушного базирования. Аналогичные удары нанесены по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы под Харьковом и 38 местам скопления бойцов и техники ВСУ.

Сообщается, что российская авиация уничтожила хранилище ГСМ для техники ВСУ в окрестностях Врубовки, а также нанесла удары по 45 районам скопления украинских военных и их техники.

Артиллерией ВС РФ уничтожены 14 украинских пунктов управления, а также ЗРК С-300 в Харьковской области. Кроме того, удары нанесены по семи артиллерийским подразделениям и 358 районам скопления военных и техники ВСУ.

Подразделения ПВО ВС РФ уничтожили за минувший день пять украинских беспилотников, а также перехватили 10 снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевого ДНР.