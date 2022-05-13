Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провёл телефонную беседу с американским генералом Марком Милли. Во время разговора Залужный рассказал главе объединённого комитета начальников штабов США о ходе боевых действий украинской армии с Вооружёнными силами России.
"Проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке. Она остаётся сложной, однако наш настрой боевой, и мы нацелены лишь на победу", — приводит слова Залужного пресс-служба Минобороны Украины.
Главком ВСУ отметил, что в Киеве ведется строгий учёт и контроль поставляемого вооружения западных стран на территорию Украины. Он заявил, что будет передавать все данные Посольству США.
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