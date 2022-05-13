Марочко: в освобождённой Попасной всё ещё находят спрятавшихся ВСУшников

В городе Попасная в ЛНР, который недавно был взят под контроль российскими войсками, стало намного спокойнее и тише, населённый пункт постепенно начинает возвращаться е нормальной жизни. Об этом рассказал официальный представитель ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

"Стало относительно тихо и спокойно, но еще обнаруживают украинских "воинов света", которые прятались в подвалах либо пытались сбежать, переодевшись в гражданскую одежду", — сказал Марочко.

По словам полковника, в Попасную беспрепятственно идёт гуманитарная помощь. Город нужно почти полностью восстанавливать, потому что в ходе боевых действий было разрушено или полностью ликвидировано почти 80% городской инфраструктуры. Военный отметил, что большое количество разрушений было вызвано использованием отступающими ВСУ реактивной артиллерии.