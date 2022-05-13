ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении

Российские войска осуществили прорыв обороны украинской армии в районе села Долгенькое. Силовики ВСУ пытались превратить село в укрепрайон для того, чтобы не дать российским войскам продвинуться к Славянску.

Изначально ВС РФ уничтожили дозорно-наблюдательные посты противника. В данной операции были задействованы спецподразделения. Затем по позициям ВСУ был открыт артиллерийский огонь. В результате боевых действий ликвидирована бронетехника противника.

Если российским войскам удастся развить наступление к юго-востоку от Долгенького, то украинская группировка не сможет остановить ВС РФ на пути к Славянску с Изюмского направления, передаёт "Военное обозрение".