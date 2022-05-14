Боевики сделают вторую "Азовсталь" из Одесской киностудии

То, что Одессу киевский режим готовит к катастрофе — факт.

С самого начала специальной операции жители домов на Французском бульваре у Одесской киностудии покидают их. А почему массово покидают дома именно там?

Всё просто — местные жители рассказывают, что по ночам на киностудию что-то завозят. И отнюдь не реквизит.

Один из одесситов рассказал, что сам был свидетелем того, что в съемочном павильоне для съемки морских пейзажей стоит установка ПВО, а на территории — другие установки и их много, пишет "ПолитНавигатор".

А значит, ожидаем вторую "Азовсталь", где до сих пор прячутся нацисты из "Азова"*.

Киев и раньше говорил, что "Одесса будет вторым Мариуполем". Ведь на киностудии есть огромные подвалы. Поэтому ясно, что легендарную киностудию бандеровцы отдали на закланье.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.