ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

Российские военные обнаружили и уничтожили понтонную переправу через реку Северский Донец, через которую ВСУ пытались перебросить бронетехнику. Соответствующие видеокадры опубликовало в субботу Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что в ходе разведывательных действий мотострелкового подразделения вооружённых сил России расчёт БПЛА обнаружил подразделение ВС Украины, которое предприняло попытку переправиться по наведенной понтонной переправе.

Мотострелки скорректировали огонь артиллерии по переправе и бронетехнике бойцов ВСУ, которая была спрятана в лесном массиве. Артиллерийским огнём переправа была полностью разрушена и затонула, пояснили в Минобороны РФ.

Успевшую переправиться по понтонам бронетехнику противника разгромили российские артиллеристы и экипажи БМП. Часть техники противника была захвачена в качестве трофеев. На противоположном берегу ВСУ попытались отойти, однако также были разбиты.

Ранее сегодня боевики, скрывающиеся в подземельях "Азовстали" сообщили, что начался штурм завода с применением танков, пехоты и авиации.