На Украине впервые заметили БМПТ "Терминатор" ВС России

На Украине впервые в ходе специальной военной операции были замечены российские БМПТ "Терминатор". Их сняли на видео жители в окрестностях населённого пункта Северодонецк. Кадры разместило в своём телеграм-канале информационное агентство ANNA-NEWS.

"Терминатор" — это российская боевая машина поддержки танков, которая предназначена для подавления живой силы противника гранатомётами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием.

На вооружении БМПТ стоят две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет, автоматические гранатометы АГ-17Д и ПТРК "Корнет".

Ранее под Харьковом военные корреспонденты заметили БМП-2Д ВС России. Машина была доработана по опыту войны в Афганистане и оснащена дополнительной бронезащитой.