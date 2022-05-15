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Автор Максим Александров

На Украине впервые заметили БМПТ "Терминатор" ВС России

Силовые структуры

На Украине впервые в ходе специальной военной операции были замечены российские БМПТ "Терминатор". Их сняли на видео жители в окрестностях населённого пункта Северодонецк. Кадры разместило в своём телеграм-канале информационное агентство ANNA-NEWS.

"Терминатор" — это российская боевая машина поддержки танков, которая предназначена для подавления живой силы противника гранатомётами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием.

На вооружении БМПТ стоят две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет, автоматические гранатометы АГ-17Д и ПТРК "Корнет".

Ранее под Харьковом военные корреспонденты заметили БМП-2Д ВС России. Машина была доработана по опыту войны в Афганистане и оснащена дополнительной бронезащитой.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
россия украина харьков афганистан
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