На Украине появилась "афганская" модификация БМП-2Д

В Харьковской области военные корреспонденты заметили БМП-2Д вооруженных сил России. Машина была доработана по опыту войны в Афганистане и оснащена дополнительной бронезащитой, сообщает ANNA-NEWS.

Отмечается, что специальная военная операция на Украине стала первым случаем применения БМП-2Д после Афганской войны.

Напомним, БМП-2Д была разработана в 1981 году специально для боёв в Афганистане. Это единственная модернизация БМП-2 за 32 года стояния на вооружении. И хотя она потеряла способность плавать, зато у неё появилась круговая броня, пусть и лёгкая. А этим, к сожалению, не могут похвастаться БМП-1/2.

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