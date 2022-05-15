Правоохранители РФ начали борьбу с ОПГ Харьковской области

Россия начала борьбу с организованной преступностью в Харьковской области

Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобождённых территориях Харьковской области.

За местных так называемых криминальных авторитетов очень плотно взялись наши правоохранители и уже выявлены и задержаны главари местных банд, которые долгие годы пользовались покровительством украинских правоохранительных органов.

Это сообщает корреспондент РИА Новости.

"Банды занимались контрабандой, торговлей людьми и наркотиками. И всё это "крышевалось" СБУ и местными полицейскими", — говорит журналист с места событий.

Не на всех адресах они оказываются, многие пытаются бежать. В домах у преступников находят схроны с оружием.

Так наши силовики не только освобождают территорию от нацистов, но освобождают города и от преступного элемента, которого полностью поддерживал кровавый киевский режим.